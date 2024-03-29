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روسيا تعلن إحباط اعتداء في جنوب البلاد.. وتعتقل 3 أشخاص

كتب:

محمد عزالدين
08:49 م | الجمعة 29 مارس 2024
روسيا

روسيا

أعلنت السلطات الروسية، إحباط اعتداء في جنوب البلاد، واعتقال ثلاثة أشخاص، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

 

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بقلم محمد عزالدين