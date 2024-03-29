روسيا تعلن إحباط اعتداء في جنوب البلاد.. وتعتقل 3 أشخاص كتب: محمد عزالدين 08:49 م | الجمعة 29 مارس 2024 روسيا أعلنت السلطات الروسية، إحباط اعتداء في جنوب البلاد، واعتقال ثلاثة أشخاص، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة؟.. عضو بالناتو تستعد للمشاركة في الحرب ضد روسيا أوكرانيا: روسيا تتفوق علينا بستة أضعاف في عدد قذائف المدفعية القاهرة الإخبارية: روسيا تعلن استهداف 3 محطات طاقة حرارية في أوكرانيا البيت الأبيض: حذرنا روسيا من هجوم إرهابي على قاعة الحفلات في موسكو روسيا: «الناتو» يعد حلفاء أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود للصدام مع موسكو حاكم زابوريجيا: روسيا قادرة على تدمير بنية الطاقة في أوكرانيا بالكامل روسيا اعتداء على روسيا القاهرة الإخبارية بقلم محمد عزالدين