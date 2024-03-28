البيت الأبيض: حذرنا روسيا من هجوم إرهابي على قاعة الحفلات في موسكو

قال البيت الأبيض، إن مزاعم روسيا بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على قاعة الحفلات بموسكو لا أساس لها من الصحة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، «تنظيم داعش الإرهابي هو المسؤول الوحيد عن هجوم قاعة الحفلات في العاصمة الروسية موسكو، والولايات المتحدة نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية وسعت لمنع هجوم قاعة الحفلات بموسكو».

وتابع: «التحذير الأمريكي حدد بدقة تهديدا إرهابيا يستهدف قاعة الحفلات في العاصمة الروسية موسكو، التحذير الأمريكي كان واحدا من بين عدة تحذيرات نقلتها واشنطن لروسيا بشأن تهديدات متعددة».

وأكمل «الفيتو الروسي عمل متهور من شأنه أن يقوض إجراءات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية».