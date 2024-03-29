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دراما المتحدة

أبو مازن: يجب أن تتسلم دولة فلسطين مهامها بغزة وتحصل على عضوية الأمم المتحدة

كتب:

منتصر سليمان
10:15 م | الجمعة 29 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية تسلم دولة فلسطين مهامها في غزة وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الأعمال الأحادية بالضفة والقدس، وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل.

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