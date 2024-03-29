الرئيس الأوكراني لـ«الكونجرس»: أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حديثه للكونجرس الأمريكي: «أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو، وإلا ستصعد كييف هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأضاف: «تأخير الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفا لأوكرانيا، إذا لم نحصل على الدعم الأمريكي فسيتعين علينا التراجع في خطوات صغيرة».