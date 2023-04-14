مرقسية الإسكندرية تصلي الجمعة العظيمة.. صوم انقطاعي والإفطار على «خل»

بدأت صلوات الجمعة العظيمة وتُسمى أيضًا بالكبيرة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، حيث يترأس الصلوات القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، ويشاركه الآباء الكهنة، وسط حضور شعبي كبير.

وارتدى الكهنة الصدرية على اللون الأزرق الغامق، وذات الأمر فيما يخص الشمامسة حيث ارتدوا «البطرشيل» على ذات اللون، ليتناسب مع أحداث الصلب.

ترتيل ألحان «حزيني» في الجمعة العظيمة

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن يوم الجمعة العظيمة آخر أيام أسبوع الآلام هو اليوم الذي تألم وصُلب فيه السيد المسيح، ثم دُفن في القبر، حيث تتشح جميع الكنائس في هذا اليوم بالستائر السوداء مع ارتداء الكهنة والشعب اللون ذاته، بالإضافة إلى الألحان التي ترتل بالطريقة «الحزيني».

يأتي ذلك تعبيرا عن حزنهم الشديد على الآلام السيد المسيح على الصليب، وتحدث محاكاة لما حدث منذ قرون مضت مع المسيح.

صوم انقطاعي والإفطار على خل

ويصوم شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منتصف ليلة الجمعة حتى غروب الشمس، فيما يفطر على نقطة خل، كون الرومان أذاقوا المسيح خلا أثناء صلبه، على أن تتبدل الستائر السوداء إلى بيضاء مساء يوم الجمعة استعدادا للاحتفال بعيد القيامة الذي يصلى قداسه مساء يوم السبت.