سفير دولة التلاوة يعلم المسلمين في الأرجنتين اللغة العربية (فيديو)

عرضت قناة «الناس»، مقطع فيديو يظهر جانبًا من درس لتعليم أبناء الأرجنتين المسلمين، اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وتعليمهم ايضًا تلاوة القرآن الكريم، من جانب الشيخ السيد عبد السلام، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف في الأرجنتين.

وكان أذاع برنامج «سفراء دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، الصلاة من دولة الأرجنتين بتلاوة خاشعة بصوت الشيخ السيد عبد السلام سفير دولة التلاوة.

شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان.