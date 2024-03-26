«سفراء دولة التلاوة».. الشيخ رزق رجب يؤم المصلين في ألمانيا (فيديو)

عرضت قناة «الناس»، تلاوة طيبة بصوت الشيخ رزق رجب عبد الموجود، سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف لدولة ألمانيا، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة من وزارة الأوقاف، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.