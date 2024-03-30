ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط وحدة معالجة مركزية، وأقر بأنه المدير المسؤول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.