خبير: حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب مُشرّعا بخلفية تكنولوجية

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم أمام نموذج جديد كلي لم يسبق للبشرية أن تعرضت له نتيجة ظهور الذكاء الاصطناعي، وهو ما وضع مفاهيم حقوق الملكية الفكرية بشكلها التقليدي على المحك، لذا لا بد من إعادة النظر فيها.

مُشرّع بخلفية تكنولوجية

وأضاف «عزام»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نماذج تتضمن كثيرا من المعلومات، لكي يتم التعرف عليها ويفهمها ويتمكن من تحليلها، ليتم التعامل معه والخروج منها بنتائج، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات الشائكة حول حقوق الملكية الفكرية، مشددا على ضرورة أن يكون المُشرّع لديه خلفية تكنولوجية والإلمام بالتنبؤات التي تصل إليها التكنولوجيا لتوطينها بصورة سليمة.

إعادة النظر في مفهوم الملكية الفكرية

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن حقوق الملكية الفكرية تحمي عملا بشريا بذل فيه الإنسان مجهودا، سواء كان نصا أو صورة أو مقطع فيديو، لافتا إلى أن هناك تغيرات كبرى دراماتيكية حدثت الآن للإنسان والآلة، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في هذه المفاهيم.