سبب وفاة الكاتب أسامة الشاذلي.. مرض ومعاناة بدأت منذ أيام

حالة من الحزن بين عدد كبير من المثقفين، والصحفيين، عقب فقدان الكاتب الراحل أسامة الشاذلي، الذي رحل صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 50 عامًا عقب أزمة صحية، وفقا لما أعلنته زوجته الكاتبة رشا الشامي عبر «فيسبوك».

سبب وفاة الكاتب أسامة الشاذلي

وكانت الكاتبة الصحفية رشا الشامي، كشفت منذ 4 أيام، عن إصابة الراحل أسامة الشاذلي بأزمة صحية، تم وضعه على إثرها في رعاية الكلى، بإحدى المستشفيات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ شخصه الأطباء بالإصابة بـ«AKI»، وهي القصور الكلوي الحاد، قائلة: «أسامة في رعاية الكلى، وبعد تحليل الوظايف اتشخص (AKI)، دعواتك تكون حالة مؤقتة خاصة إن تحليله لوظايف الكلى من شهر كان مثاليا، ربنا يستجيب».

من جلسات غسل الكلى، لتوقف عضلة القلب، ثم الخضوع للإنعاش، كانت لحظات فارقة في حياة الراحل أسامة الشاذلي، إذ دونت زوجته منذ أيام تفاصيل حالته الصحية، قائلة: «للأسف أثناء الغسيل عضلة القلب توقفت وبالإنعاش ربنا رده لينا، لكن دخل في كومة وغاب».

موعد صلاة الجنازة على أسامة الشاذلي

وكتبت الصحفية رشا الشامي، تفاصيل موعد الصلاة على جثمان الكاتب أسامة الشاذلي قائلة عبر «فيسبوك»، قائلة: «الصلاة على حبيبي ونور عيني أسامة الشاذلي بكرة بعد صلاة الظهر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة طريق السويس - الرحاب».