رشا الشامي: أنتجنا 13 فيلما وثائقيا للعرض على شاشات «المتحدة»

كشفت الصحفية والمنتجة رشا الشامي تفاصيل الأفلام التي أنتجتها ومن المنتظر عرضها على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة خاصة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضحت رشا الشامي أنها أنتجت 13 فيلما وثائقيا وتسجيليا كمرحلة أولى، لافتة إلى أنها تناولت عددا من الموضوعات التي لم يتناولها أحد من قبل، ضاربة المثل بفيلم يكشف ماذا حدث في قرية مصرية كانت من أفقر القرى وأصبحت من أغنى القرى المصدرة للخارج.

فيلم يتناول الموت

كما تحدثت عن فيلم يتناول الموت، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها عمل فني فكرة الموت والعادات والتقاليد المرتبطة بالموت في مصر.

وكشفت رشا الشامي عن الفيلم الذي يكشف حقيقة تورط الفنانة الراحلة راقية إبراهيم في اغتيال العالمة المصرية سميرة موسى، لافتة إلى أن خبرا صحفيا هو الذي تسبب في هذه الشائعة، وأن هذا الفيلم يجيب عن السؤال «ازاي نخترع كدبة عن طريق خبر ونصدقها».