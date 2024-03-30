مثقفون ينعون الكاتب أسامة الشاذلي.. آخر رسائله: «الدنيا كذبة كبيرة»

عبر عدد من المثقفين عن حزنهم لفقدان الكاتب الراحل أسامة الشاذلي، الذي رحل في ساعات مبكرة من اليوم السبت عن عمر يناهز 50 عاما بعد أزمة صحية، وفقا لما أعلنته زوجته الكاتبة رشا الشامي عبر «فيسبوك».

ونعى الروائي إبراهيم عبد المجيد الكاتب الراحل قائلا عبر صفحته الشخصية: «يا إلهي.. خبر صعب والله لكن لله في خلقه شئون.. ألف رحمة للكاتب والروائي الجميل أسامة الشاذلي.. فجاة منذ أيام قليلة دخل في غيبوبة وغادرنا.. حزين على فراقك يا أسامة وإلى الجنة يا رب وخالص العزاء للعزيزة رشا الشامي والعائلة كلها».

فيما قال الكاتب عمر طاهر عبر «فيسبوك»: «في أمان الله و سلامه و رحمته الكاتب و الروائي الأستاذ أسامة الشاذلي فقدنا مقاتل محترم. .إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتب الإعلامي محمد الدسوقي رشدي: «الدنيا دي كذبة كبيرة أوي .. الموت هو الحقيقة الوحيدة فيها.. من كام يوم دي كانت رسالة الكاتب والروائي أسامة الشاذلي الله يرحمه».

موعد الصلاة على جثمان الكاتب أسامة الشاذلي

وأعلنت الكاتب الصحفية رشا الشامي موعد الصلاة على جثمان الكاتب أسامة الشاذلي قائلة عبر «فيسبوك»: «الصلاة على حبيبي ونور عيني أسامة الشاذلي بكرة بعد صلاة الظهر في مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر الأسرة طريق السويس - الرحاب».

وأضافت: «عزاء حبيبي ونور عيني أسامة الشاذلي الجميل النبيل غدا بمسجد القوات المسلحة أمام سيتى ستارز، قاعة الإيمان».

معلومات عن أسامة الشاذلي

يشار إلى أن أسامة الشاذلى مولود يوم 12 ديسمبر 1973م، وأصدر أولى مجموعاته القصصية «نديم العدم» عام 2005 م، وتبعها بعدد من الأعمال، منها «سيد الأحلام» 2009 م، ورواية «كفر العبيط» 2013 م، وكان أحدث كتاباته رواية «عهد دميانة» فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024.