وصية أسامة الشاذلي قبل رحيله: «لما أموت محدش يدعيلي الدعاء ده»

حزن شديد بين عدد من المثقفين والفنانين، عقب رحيل الكاتب والروائي أسامة الشاذلي، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة في ساعات مبكرة من اليوم السبت عن عمر يناهز 50 عامًا، عقب أزمة صحية، بحسب ما أعلنته زوجته الكاتبة رشا الشامي عبر «فيسبوك».

وعلى الفور ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من منشورات التعازي، والمواساة لأسرته، التي كان دومًا يشارك بأدق تفاصيل حياتهما سويًا، طالبين له الرحمة والمغفرة.

وصية أسامة الشاذلي قبل رحيله

وكان الراحل أسامة الشاذلي، تحدث من قبل عن وصيته عقب الوفاة، في منشور قديم، عاد لمواقع التواصل الاجتماعي، مجددًا، عقب رحيله، إذ دون حينها: «لما أموت أرجوكم محدش يدعيلي يبدلني أهلا خيرًا من أهلي ولا زوجًا خير من زوجتي، مش عايز غيرهم مفيش أحسن منهم»

حنان مطاوع وفتحي عبدالوهاب ينعون أسامة الشاذلي

وحرصت الفنانة حنان مطاوع، على نعي الراحل أسامة الشاذلي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» قائلة: «الأستاذ الجميل أسامة الشاذلي يارب ارحمه وصبر زوجته وأهله وحبايبه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه».

بينما شارك الفنان فتحي عبدالوهاب، بصورة تجمعهما، ونعاه قائلا: «وفاة الكاتب والروائي أسامة الشاذلي، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة»