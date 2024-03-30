مدبولي: وجود مصانع كبرى الشركات العالمية بمصر رسالة ثقة في اقتصادنا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه شرف اليوم بزيارة 5 مصانع في منطقة العاشر من رمضان، منهما مصنعان تابعان لكبرى شركات العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية، «هاير» و«بيكو».

أوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، أنه قبل أقل من عام لم يكن هناك أي شيء، وكان الأمر مجرد فقط استلام أرض في المدينة، ولكن اليوم بعد أقل من عام بدء التشغيل التجريبي بعد إنشاء المصنع بالكامل.

شدد على أن مساحة كل مصنع لا تقل عن 60 ألف متر كمرحلة أولى، موضحًا أن وجود الشركات العالمية في مصر رسالة ثقة كبيرة جدًا في الوضع السياسي والاقتصادي للدولة.