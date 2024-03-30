رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مدبولي: صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030

كتب:

نرمين عفيفي
02:21 م | السبت 30 مارس 2024
الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر

الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.

اقرأ المزيد:

مدبولي: سنعمل على وضع أجندة تنفيذية لـ135 توصية للحوار الوطني

مدبولي: جار العمل على إطلاق المنظومة الرقمية لرد الأعباء التصديرية

عماد الدين حسين: لقاء مدبولي مع «تنسيقية الحوار الوطني» يعني دخوله مرحلة الجد

«مدبولي»: الحكومة جاهزة لتوفير كل الدعم والتيسيرات لتشغيل المصانع الجديدة

مدبولي: مستمرون في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع
بقلم نرمين عفيفي