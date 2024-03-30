مدبولي: صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار بحلول عام 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الصادرات في مصر 53 مليار دولار، واليوم خطة الدولة تستهدف نسبة النمو في الصادرات سنويا بين 15% و20%، وبناء على هذه الأرقام صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030.

أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن في مدينة العاشر من رمضان، أنه جرى توقيع عدد من العقود بالمنطقة الاستثمارية لقناة السويس مع الشركات العالمية التي تستثمر بمليارات الدولارات في مصر وتخلق آلاف فرص العمل.