مدبولي: وفرنا كل الاحتياجات الدولارية لانطلاق الإنتاجية بقوة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية، وتم رفع البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، والدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة ستصل في شهر مايو.

وشرح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة مع البنك المركزي أمنت كل الاحتياجات الدولارية لانطلاق الإنتاجية بقوة، فالأولوية هي تلبية الاحتياجات الأساسية وتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأكد مدبولي أن مصر تؤمن اقتصادها بحزم من العملة الصعبة، مشددا على متابعته لانخفاض الأسعار وتنفيذها على الأرض.