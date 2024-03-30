وزير الخارجية الأردني: فلسطين قضية العرب.. وإسرائيل تتحدى العالم

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن القضية الفلسطينية أصبحت هي القضية المهمة بالنسبة للبلدان العربية جميعًا، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي وما يسببه من دمار وقتل وتجويع وتهميش للقانون الدولي والاستهتار لكل المعايير الدولية والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف «الصفدي» خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع اليوم بين دولتين عربيتين «مصر والأردن» ودولة أوروبية «فرنسا»، وعكس الاجتماع على توافق حول قضايا أساسية تمثل الآن موقف المجتمع الدولي برمته، وقف إطلاق النار، ورفض استخدام التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين، وإدخال المساعدات بشكل فوري لقطاع غزة، مضيفًا أن هذا المطلب أكده مجلس الأمن، وأكدته المحكمة العدل الدولية، والمجتمع الدولي برمته.

وتابع: «ما زلنا نواجه رفضًا إسرائيليًا يؤدي إلى قتل المزيد من الأبرياء، وتدمير المجتمع الفلسطيني برمته»، مؤكدًا على إسرائيل أن تواجه نتائج ما تقوم به إذا كانت إسرائيل تتحدى العالم الأجمع، فعلى العالم أن يتخذ خطوات عملية فاعلة توقف هذا الجرم، والقتل والجنون والدمار، وأن يمنع موت الأطفال لأنهم لا يجدون حليبًا يشربونه، ويمنع موت الرجال والنساء لأنهم لا يجدون طعامًا يأكلونه.