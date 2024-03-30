مصر تواصل المشاركة في المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط المساعدات على غزة

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30) من مارس الجاري في تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية لدعم المواطنين الفلسطينيين.

واستمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية ودول التحالف الدولي لإسقاط أطنان من المساعدات بالمناطق التي يتعذر الوصول إليها برًا داخل القطاع.