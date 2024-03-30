وزير خارجية فرنسا: سنواصل العمل مع الشركاء بالمنطقة لحل الأزمة في غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إنَّ بلاده، ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لحل الأزمة في غزة، متوجها بالشكر إلى القاهرة على استضافتها لهم.

الوصول إلى حل لوقف إطلاق النار

وأضاف «سيجورني» خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أننا نعمل على الوصول إلى وقف إطلاق النار ومن أجل إيجاد حل سياسي على فرنسا العمل مع شركائها العرب ويسعدني اللقاء اليوم بالقاهرة مع النظيرين الأردني والمصري».

جهود لإيجاد حل ومقترحات لحل الأزمة

وتابع: «اللقاء اليوم يعد تكمله للعلاقات الجيدة بين زعماء دولنا منذ سنوات ما يسمح لنا بالتنسيق لعملنا على مستوى دولي، ومصر والأردن في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة وفي طليعة الجهود لإيجاد حل ومقترحات لحل الأزمة».