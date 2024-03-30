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دراما المتحدة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في حربها ضد الفلسطينيين

كتب:

حسن سمير
05:42 م | السبت 30 مارس 2024
أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحًا لها ضد الفلسطينيين، ونستطيع أن نتعامل مع المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون في وقت سريع للغاية، والمطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر، أومن المملكة الأردنية الهاشمية، وأن تتوقف عن منع دخول المساعدات.

أضاف «الصفدي» خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع يواجه رفضا إسرائيليا الذي يؤدي إلى قتل مزيد من الأبرياء ويؤدي إلى تدمير المجتمع داخل قطاع غزة برمته، كما يؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف.

وتابع الصفدي: «كل سكان غزة يعانون الدرجات الأقصى من الجوع وفقدان الغذاء إذا نحن في مواجهة كارثة حقيقية والكارثة ليس فقط وجود هذه الكارثة، ولكن عجز عن المجتمع الدولي أن يمنع عقائديًا متطرفًا يمثلها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته ومسؤولون وزاراته من قتل الأبرياء والأطفال».

 

 

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