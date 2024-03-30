وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في حربها ضد الفلسطينيين

قال أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحًا لها ضد الفلسطينيين، ونستطيع أن نتعامل مع المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون في وقت سريع للغاية، والمطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر، أومن المملكة الأردنية الهاشمية، وأن تتوقف عن منع دخول المساعدات.

أضاف «الصفدي» خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع يواجه رفضا إسرائيليا الذي يؤدي إلى قتل مزيد من الأبرياء ويؤدي إلى تدمير المجتمع داخل قطاع غزة برمته، كما يؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف.

وتابع الصفدي: «كل سكان غزة يعانون الدرجات الأقصى من الجوع وفقدان الغذاء إذا نحن في مواجهة كارثة حقيقية والكارثة ليس فقط وجود هذه الكارثة، ولكن عجز عن المجتمع الدولي أن يمنع عقائديًا متطرفًا يمثلها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته ومسؤولون وزاراته من قتل الأبرياء والأطفال».