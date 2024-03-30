رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير الخارجية: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في غزة

كتب:

محمد عزالدين
05:20 م | السبت 30 مارس 2024
وزير الخارجية

وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه في إطار التعاون والتشاور فيما يتعلق بالأزمة والإطار السياسي لها تحدثنا عن القدرات المتوفرة لدى المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي بالقاهرة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل دول المجتمع الدولي تتحمل مسؤولية هذه الأحداث في غزة والوضع الإنساني والحفاظ على المبادئ التي استقر عليها العالم والتي أصبحت هي المبادئ الحاكمة لما هو متوافق عليه في عصر من الحداثة والخروج خارج نطاق الغلبة للقوة ولكن يجب أن تكون الغلبة للمبادئ الإنسانية المشتركة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الإجراءات ونحث الدول التي لديها القدرة والآليات أن توظف هذه الآليات، لم نتحدث تحديدا عن الإجراءات الاحترازية ولكن نستطيع أن أقول أن المحكمة عليها مسؤولية لكي تقر بأي مدى هناك التزام بقرارتها وتلجأ وفقا لميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لقراراتها لمجلس الأمن وتضعه أمام مسؤوليته وفقا للميثاق.

 

 

اقرأ المزيد:

«شكري»: قطاع غزة لم يعد يحتمل المزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا يعقدون مباحثات حول الأوضاع في غزة

مصر تواصل المشاركة في المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط المساعدات على غزة

قطاع غزة يشهد مجازر منذ الصباح الباكر.. سلسلة من الأحزمة النارية

«الصحة الفلسطينية»: 32705 شهداء و75190 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

احتفال تحت الحصار بـ«سبت النور» في غزة والقدس وفقا للتقويم الغربي
بقلم محمد عزالدين