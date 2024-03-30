وزير الخارجية الأردني: نواجه تعنتًا إسرائيليًا غير مقبول في مسألة حل الدولتين

طالب أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، بضرورة وجود حراك دولي وفاعل من اليوم وليس غدًا لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، ونريد أن يكون هناك عقوبات على الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت في تحدي العالم، والقانون الدولي، وأن يكون هناك خطوات حقيقية فورية توقف العدوان وتدخل الغذاء والطعام والمياه والدواء وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني.

وأضاف «الصفدي» خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب أن يتوقف تزويد السلاح لإسرائيل، وأن يكون هناك قرارات قابلة للتنفيذ من مجلس الأمن ملزمة من أجل فرض وقف هذا العدوان وفرض حماية الأبرياء من التجويع، موضحَا لابد من انتهاء الظلم والاحتلال ويتحقق السلام العادل والشامل ولتعيش منطقتنا كلها بأمن وسلام.

تابع: «نواجه تعنتًا واضحَا إسرائيليًا غير مقبول في مسألة حل الدولتين وإيجاد أي أفق سياسي، وأن الموقف الفرنسي تطور بشكل كبير، وفرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار ونأمل أن يكون هناك خطوات دولية بشكل أكبر».