هاشتاج حكاية خير لمجلس القبائل يتصدر قائمة الأكثر تداولا علي مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاج "حكاية خير"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "X"، بعد تنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية أمس أطول مائدة إفطار بدون طعام طول 8 كم علي ساحل العريش وارسال أكثر من 100 الف وجبة لأهالينا في غزة بفلسطين الحبيبة وذلك فى اطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

وانطلقت فعاليات "حكاية خير" في العريش، بافتتاح قرية الأمل التي تم تطويرها وتجديدها في الأشهر الأخيرة، بجانب الإفطار الرمزي علي شاطئ العريش الذي اقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الاسر الفلسطينية، وفي ختام اليوم تم تكريم حفظة القرآن الكريم و بعض اسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات الي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية واختتمت اليوم بفقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشني لأهالي سيناء.

وقد حضرت الفاعلية السفيرة / مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندسة / نيفين عثمان رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء، بجانب مشاركة أهالي شمال سيناء تأكيدا للدور المصري قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية .

ومن بين أبرز التعليقات على الهاشتاج، "مجلس القبائل والعائلات بعت ١٠٠ الف وجبة فطار لغزة عاش بجد ⁧‫#حكاية_خير‬⁩" كما اضاف البعض "أهل سيناء عمرهم مبيفشلوا يبهرونا بقيمهم و رجولتهم و موقف النهارده مش غريب عليهم انهم يأثروا إخواتنا على انفسهم و يبعتوا الوجبات ليهم و يفطروا تمر.‏⁧‫#حكاية_خير‬⁩" كما شارك البعض لقطات من الافطار علي ساحل العريش قائلين "الله عليكم يا اهل سيناء، كان نفسي اكون معاكم واشارك في ارسال وجبات افطار لاهلنا في غزة #حكاية_خير"