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دراما المتحدة

مفتي الديار المصرية: العفو كان سمة أساسية في فتح مكة (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
07:33 م | السبت 30 مارس 2024
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دين الإسلام حث على كل الخلق الحسن، بما فيه الصفح والعفو والتسامح، وكظم الغيظ، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحسنة، ولذلك اصطفاه الله.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت: «سيدنا النبي كان لا يغضب لنفسه، والسيدة عائشة كانت تقول كان لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فكان ينتقم بها».

وأضاف: «وعند فتح مكة، قال لهم اذهبوا وأنتم الطلقاء، لقد كان خلق العفو ملازما له، ولو كان أحد غيره لانتقم منهم، فالغضب والانتقام شهوة والصيام يكبح هذه الشهوات، وسيدنا النبي نصحنا بأن نتخلق بالعفو والصفح أثناء الصيام».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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