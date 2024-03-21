بعد تكريمها من الرئيس باحتفالية المرأة المصرية.. ماذا قدمت مايسة أنور المفتي؟

حضور قوي ومميز لسيدات مصر شهدته احتفالية المرأة المصرية، التي أُقيمت اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، والتي كرَّم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نماذج كثيرة مشرفة من سيدات مصر، تأكيدًا على مجهوداتهن الكبيرة والمتنوعة، وكان بينهن الدكتورة مايسة أنور المفتي، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية.. فمن هي الدكتورة مايسة أنور المفتي؟

الرئيس السيسي يكرم مايسة أنور المفتي

الدكتورة مايسة أنور المفتي التي كرمها الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية، التي نُظمت اليوم، بالتزامن مع عيد الأم، واحدة من سيدات مصر اللواتي يُشهد لهن ببذل مجهودات كثيرة للارتقاء بشأن المصريين والمجتمع بأكمله، من خلال إطلاقها للمشروع القومي لمحو الأمية، الذي هدفت خلاله إلى القضاء على الأمية في جميع ربوع مصر، بل وفتح باب رزق للمستفيدين من المشروع ومَن تخلصوا من أميتهم.

وسبق للدكتورة مايسة أنور المفتي خلال تصريحات تليفزيونية لها الكشف عن فكرة المشروع القومي لمحو الأمية، موضحة أنها استلهمت فكرة المشروع من تجربة كوبا في القضاء على الأمية، كما سبق أن طالبت بتوحيد الجهود للقضاء على الأمية، بنشر نور العلم والمعرفة، مشددة على أن القضاء على الأمية واجب وطني.

جني ثمار مشروع القضاء على الأمية

نتيجة للمجهودات الكثيرة التي تبذلها مايسة أنور المفتي، في المشروع القومي لمحو الأمية، بدأت ثمار المشروع في الخروج للنور، إذ سبق لها أن افتتحت مع رئيس جامعة دمنهور عددًا من المشروعات الصغيرة للذين تم محو أميتهم من خلال طلاب جامعة دمنهور، ولخدمة أهل قرية أنور المفتى بالبحيرة.

وأكدت مايسة، صاحبة المشروع القومي لمحو الأمية، الأستاذة الجامعية في علم نفس الأطفال، خلال افتتاح هذه المشروعات استعدادها وكل العاملين معها من أساتذة الجامعات على تقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في التخلص من أميته ويحقق نسخة أفضل منه، إلى جانب تأكيدها على ضرورة زيادة الاهتمام بعمل المرأة، وفتح مجالات جديدة لها، بما يتوافق مع طبيعة المرأة وقدراتها ورعاية المشاريع المبتكرة.

وشددت على الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات في مكافحة الأمية والقضاء عليها، بما يضمن الارتقاء بالمجتمع بالكامل، لافتة إلى المساهمة الفاعلة لكل الطلاب، خاصة بأن تكون فكرة التعليم الحواري بعيدًا عن التلقين والحفظ لتكوين مفهوم جديد عن العطاء والانتماء للوطن.

احتفالية المرأة المصرية

وشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، إذ تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.