المفتي السابق: أجل الإنسان مكتوب وهو جنين في بطن والدته

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأجل الخاص بكل إنسان مكتوب من ساعة نفخ الروح في الإنسان وهو جنين في بطن أمه، ومن هنا كانت الحياة، موضحًا أن الموت صورة من صور الحياة من عند الله، والله خلق الموت وخلق الحياة وهو الذي جعل كل إنسان له أجل مسمى.

الأجل لا تستطيع أن تعرفه

وأشار «جمعة»، خلال حلقة اليوم من برنامج «نور الدين»، والمُذاع على قناة «الناس»، إلى أن هذا الأجل لا تستطيع أن تعرفه أو نستقدمه أو نتأخر عنه، مضيفًا: «لما جاء العصر الحديث طلع اللى قال مفيش ربنا، والبعض ابتدع قصة أن مفيش إله في الكون يبقى مجراش حاجة لو الإنسان ينتحر، فأصبح مفيش ناس مؤمنة، علشان هو مش مؤمن يقولك إيه اللي يخليني صابر على الدنيا، علشان ربنا هو اللي بيحلي الدنيا، علشان عارف إن في ثواب وعقاب».

وأوضح أن هناك من ابتدع القتل والانتحار، معقبًا: «بهم غباوة من الانسان، فالموت حياة وهو انتهاء بقاء الروح في الجسد وتذهب إلى مكان لا تستطيع أن ترجع منه العودة للأرض وهو البرزخ».