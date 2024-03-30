ليلة القدر: «دعاء اللهم إن كانت هذه ليلة القدر وكيفية الإخلاص فيه»

يعد دعاء اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، من الأدعية التي تُرددها ألسنة المسلمين طوال العشر الأواخر من رمضان، طلباً للرزق والتيسير والمغفرة من الله عز وجل، وذلك لأن ليلة القدر خير من ألف شهر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز.

دعاء اللهم إن كانت هذه ليلة القدر

وحول صيغة دعاء اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فمن المُمكن أن يردد المسلم صيغ عديدة منها ما ذكرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين».

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر

«اللهم في ليلة القدر أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر».

«اللهم إنا نسألك في الليالي العشر المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك».

«نسألك اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل، ويشرق عليه النهار، أن تعجّل علينا بفرجك، بجودك وكرمك، يا أرحم الراحمين، إنك على ما تشاء قدير».

دعاء ليلة القدر

«اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدًا أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا ونسألك حنانًا من لدنك تطمئن به قلوبنا ونبتهل إليك أن تلقيَ علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك يا أرحم الراحمين».

«اللهمَّ اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح علينا ضيقها واجعلنا من أهل السَّعة في الدنيا والآخرة، اللهم يمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا وثبِّت أقدامنا ويسِّر حسابنا وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم».

كيفية الإخلاص في ليلة القدر

وقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إن الإخلاص في جميع العبادات بما في ذلك الدعاء في ليلة القدر يستلزم بأن يستوي العمل في الظاهر وفي الباطن، وأن يكون خالصاً لوجه الله تعالى.