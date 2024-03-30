دار الإفتاء توضح حكم ختم القرآن للحائض في رمضان

تلقى الشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا عن حكم ختم القرآن للحائض في رمضان وأفاد أن الجمهور أجمع على منع قراءة القرآن للمرأة الحائض ولكن لا مانع من القراءة بقصد الذكر مثل ترديد أذكار الصباح والمساء والتي فيها بعض الآيات القرانية ففي تلك الحالة يجوز.

حكم ختم القرآن للحائض في رمضان

وأعطى أمين الفتوى بدار الإفتاء بدال للمرأة الحائض حيث أوضح أنه خلال تلك الفترة يمكنها أن تسمع القرآن وكثرة ذكر الله سبحان وتعالى في هذه الفترة.

رأي دار الإفتاء المصرية

فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت فيما يتعلق بحكم ختم القرآن للحائض في رمضان أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، ويُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.