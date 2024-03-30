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دراما المتحدة

من هو إمام أول ليلة وترية في الحرم المكي 1445؟.. لعلها تكون ليلة القدر

كتب:

منى السعيد
05:39 م | السبت 30 مارس 2024
بدأ اليوم العشر الأواخر من شهر رمضان

بدأ اليوم العشر الأواخر من شهر رمضان

كشفت الرئاسة الدينية لشؤون الحرمين عن جدول أئمة أول ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في صلاة التراويح والتهجد، والتي تعتبر من الأعمال المستحبة في تلك الأيام لعلها تكون ليلة القدر فيفوز المؤمن بالثواب والأجر العظيم.

إمام أول ليلة وترية في الحرم المكي 1445

ويؤم المسلمين في أول ليلة وترية في الحرم المكي 1445 مجموعة من كبار علماء الفقه والشريعة في المملكة العربية، خلال صلاة التراويح والتهجد التي تبدأ اليوم أيضا.

إمام صلاة التراويح في المسجد الحرام والنبوي

ويؤم المسلمين اليوم السبت ليلة الـ21 من شهر رمضان المبارك أو ليالي الوترية في العشر الأواخر في صلاة التراويح بالمسجد الحرام في التسليمات الأولى فضيلة الشيخ بدر التركي، والشيخ الدكتور الوليد الشمسان.

بينما في المسجد النبوي يكون إمام المسلمين في التسليمات الأولى من صلاة التراويح الدكتور الشيخ محمد بن أحمد برهجي، بينما التسليمات الأخيرة يؤمها فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم.

 

إمام صلاة التهجد في الحرم المكي

وتبدأ صلاة التهجد في الحرم المكي في المسجد الحرام والنبوي، في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويؤم المسلمين في صلاة التهجد في المسجد الحرام في أول ليلة وترية اليوم في التسليمتين الأولى الدكتور الشيخ عبدالله الجهني، والتسليمتين الثانية الشيخ ياسر الدوسري، والتسليمة الأخيرة مع الوتر الدكتور عبدالرحمن السديس.

 

بينما يؤم المسلمين في صلاة التهجد في المسجد النبوي في أول ليلة وترية اليوم الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، في التسليمات الأولى، ويؤم الشيخ صلاح البدير التسليمات الأخيرة مع الشفع والوتر.

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بقلم منى السعيد