خالد عليش يستعد لاستقبال مولود جديد.. كيف أعلنت زوجته؟

إطلالة مميزة ظهر بها الثناني خالد عليش وزوجته ميرهان عمرو، بعد ما نشرت الأخيرة صورة جمعتهمًا سويًا، وهي تحمل كوتشي صغيرا بين يديها، وفي اليد الأخرى تمسك اختبار حمل، في دلالة لانتظار مولود جديد، وظهر ذلك في علامات الفرحة والسعادة التي بدت على وجوههم.

تفاعل الجمهور والمتابعين مع تلك الصورة التي نشرتها «ميرهان» عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقين عليها قائلين «فرحتلكوا أوي والله ربنا يسعدكوا»، «ألف مبروك»، «مبروك» لتعكس مشاعر الفرحة التي ظهرت في تعليقات الأشخاص على الصورة التي جرى تداولها.

خالد عليش يُرزق بمولود جديد

دونت «ميرهان» بعض الكلمات على الصورة برفقة زوجها الإعلامي خالد عليش؛ إذ علقت على ذلك قائلة: «تبدأ مغامرتنا الكبرى إن شاء الله».

من هي ميرهان عمر زوجة خالد عليش؟