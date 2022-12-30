خالد عليش يشيد بـ«كابيتانو مصر»: تجربة مهمة في بلدنا

حل الإعلامى خالد عليش، ضيفًا في الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر»، والمذاع على قناة «ON»، وشارك لاعبي البرنامج في مباراة استعراضية خلال الحلقة.

وقال «عليش» خلال لقائه مع الإعلامية ميريهان عمرو: «نصيحتي للاعيبة إنهم يجتهدوا في الحاجة اللي بيحبوها، والبرنامج فيه أكتر من 140 لاعب، هيكون فيهم لاعيبة محترفة بره مصر، وهيكون فيه منهم بيلعبوا جوة مصر».

وأضاف: «مبسوط إني شاركت اللاعيبة في المباراة، والأولاد عندهم حماس قوى جدًا ومركزين فى التفاصيل بشكل كبير».

وتابع: «مصر زي ما طلعت لنا محمد صلاح، أكيد فيها أماكن كتيرة جدًا فيها لاعيبة لو أخدت فرصة هيوصلوا لحاجات إحنا مش متوقعينها، ومهم جدًا إن عندنا تجربة زى كابيتانو مصر».