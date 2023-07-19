إصابة والد خالد عليش بجلطة في القلب: الموضوع كبر فجأة

كشف الإذاعي خالد عليش، عن إصابة والده بجلطة في القلب، ودخول أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ليخضع لعملية جراحية على الفور، مناشدًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

خالد عليش: أجرى جراحة يوم الجمعة

وكتب خالد عليش، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «إمبارح كان يوم صعب جدًا، بس الحمد لله على كل حاجة وإنّ كل حاجة عدت بخير.. أبويا الجمعة اللي فاتت عمل عملية جراحية صغيرة وخلصت الحمد لله بدون أي مشاكل وروح البيت في نفس اليوم بليل».

عليش: والدي ركب دعامتين

وأضاف خالد عليش، «إمبارح بليل الاتنين الصبح كلمني حاسس بوجع في الصدر وعرق شديد، طلعنا على المستشفى اكتشفنا جلطة في القلب، عمل قسطر وركب دعامتين والموضوع كبر فجأة في لحظات وكان فعليًا بين الحياة والموت.. ملحوظة أبويا مش مريض قلب ولا عمره اشتكى منه، الحمد لله بقى أحسن وربنا يسترها ويكمل شفاه على خير».

وتابع «خلاصة الموضوع، أي وجع مفاجئ وغير طبيعي ما تستهونش بيه واطلع على أقرب مستشفى فورًا.. ربنا يستر علينا جميعًا ويكفينا شر الغفلة ويحافظ على الناس اللي بنحبهم وميخضناش على حد قريب مننا».