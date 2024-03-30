مرصد الأزهر يرد على شبهة عدم رعي الأنبياء للغنم (فيديو)

رد الدكتور أحمد عبد العال، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على شبهة عدم رعي الأنبياء للغنم.

وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج «فكر»، المذاع على فضائية الناس اليوم السبت: «بقليل من التفكير، نجد أن هذه الشبهة واهية، من ينظر في القرآن الكريم كله يجد أن الأنبياء لم يرعوا الغنم بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

وتابع: «من يروج الشبهة يتحدثون عن رعي موسى للغنم، فالآية القرآنية التي يشيرون لها ليس فيها أي إشارة على رعي الغنم، والمنهج العلمي يتقصى عدم نفي الأمر لعدم ذكره في القرآن الكريم».

وتابع: «وارد أن يكون الأنبياء رعوا الغنم في صغرهم، والقرآن ترك عدم ذكرهم ليبينها سيدنا النبي الذي قال ما بعث الله نبي إلا ورعى الغنم، حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة».

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