الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام «النواب» الثلاثاء

أخطرت الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة منذ إنشائه.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية واضحة بموجب نص المادة 144 من الدستور المصري، حيث يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية

وأشار النائب ياسر عمر إلى أهمية الجلسة البرلمانية المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل لعدة أسباب، أبرزها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لأول مرة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وكذلك عقد أول جلسة برلمانية لمجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

ووفقًا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري، وتنص على التالى: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه».

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 89.6% من الأصوات، حاصدًا 39.7 مليون صوت من إجمالي الأصوات الصحيحة.