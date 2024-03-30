وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، وكذا دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم والمرأة المعيلة بالمحافظات.

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم للوزارة والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزير للإدارة المحلية واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش واللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية ومن جمعية رسالة كل من المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور شريف يحيى محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة ومحمود أبوزيد نائب مدير العلاقات الحكومية برسالة.

دعم المرأة المعيلة

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أرض المحافظات ودعم جهود الحكومة في العديد من المجالات المهمة وعلى رأسها مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً والأشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة في العديد من القرى بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الدور الهام الذي تقوم به جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأنشطة الخيرية والتطوعية الخاصة بذوي الهمم لتمكينهم ومساعدتهم في مواجهة الحالات الطارئة منهم، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بدعم أبنائنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتقديم كل المساندة لهم وأسرهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع التي تتطلب الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم وتوفير الخدمات لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية التعليمية والطبية والترفيهية ونشر الوعي بحقوقهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه وفقاً للبرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ستقوم الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات للسماح للجمعية بإقامة فعاليات وحفلات يوم التحدي في 6 ديسمبر القادم لذوي الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة مجاناً، وذلك بالحدائق التابعة للإدارة المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وكذا السماح لذوي الهمم وأسرهم ومتطوعي الجمعية بالزيارة وعمل الحفلات داخل الحدائق التابعة لمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية) مجاناً، عدا الأعياد والعطلات الرسمية طوال عام 2024.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه وفقاً للبرتوكول تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة وجمعية رسالة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظات لإقامة عدد من القوافل الإنسانية والطبية خلال الفترة من شهر أبريل 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، وسيتم توفيرها من موارد الجمعية وستقوم الوزارة بالتواصل مع المحافظات لمنح التراخيص وتيسير الإجراءات الخاصة بتلك الأنشطة لتنفيذها بصورة متكاملة تحقق أهداف الدولة المصرية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن أمله في زيادة التعاون بين الوزارة وجمعية رسالة علي أرض المحافظات خلال الفترة المقبلة وبحث عدد من الأفكار الجديدة لمساعدة جميع أفراد المجتمع.

ومن جانبه قدم الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس جمعية رسالة، الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الوزارة لنجاح أنشطة الجمعية في المحافظات والتنسيق والتعاون المستمر والجيد بين الجانبين لخدمة توجهات وخطط الدولة المصرية.

وقال الدكتور شريف عبدالعظيم إن جمعية رسالة للأعمال الخيرية تولي اهتماما كبيرا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة التطوعية التي تنفذها الجمعية، وتستفيد في ذلك من خبرتها الكبيرة في هذا المجال وشبكة متطوعيها المنتشرة في مختلف المحافظات.

تمكين ذوي الإعاقة

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة أن هذا البرتوكول والتعاون مع وزارة التنمية المحلية سيساهم في تحقيق أهداف الجمعية لدعم جهود الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول لحقوقهم الدستورية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الحالات الطارئة والتمكين الاقتصادي والاستفادة من الحدائق العامة والمتخصصة التابعة للإدارة المحلية.

كما أشار رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية إلى أن الجمعية ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل النتائج ونجاح البنود الخاصة بالبروتوكول واستكمال التعاون الناجح بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الطوارئ للفئات الأكثر احتياجاً وذوي الهمم والاستفادة من خبرات وزارة التنمية المحلية في هذا الملف المهم.