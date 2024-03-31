دعاء بلوغ ليلة القدر.. اللهم لا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها

ليلة القدر هي ليلة عظيمة وفريدة من نوعها، خصّها الله تعالى بمزايا وفضائل لا حصر لها، فهي خير من ألف شهر، ويحرص كل مسلم على دعاء بلوغ ليلة القدر، لما لها من أهمية، فهي مغفرة للذنوب، ومن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيها تتنزل الملائكة والروح برحمة الله وسلامه، وهذا يدل على عظمة هذه الليلة ومكانتها عند الله تعالى، وقد أنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمة القرآن الكريم ومكانته عند الله تعالى.

أدعية بلوغ ليلة القدر

ويجب أن يدعو المسلم بكل ما لديه في أدعية بلوغ ليلة القدر، خاصة وأنها ليلة تُقدر فيها الأرزاق والأحداث، وتُنزل فيها السكينة والرحمة والسلام حتى مطلع الفجر، وهذا يدل على رحمة الله تعالى بعباده، وهي فرصة عظيمة للمسلمين للدعاء والتضرع إلى الله تعالى وتحقيق أمنياتهم، وتجديد إيمانهم وتقواهم، ويشعر المسلم فيها بالراحة والسكينة والطمأنينة.

دعاء بلوغ ليلة القدر من دار الإفتاء

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك دعاء لبلوغ ليلة القدر، نصه كالتالي: «اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك، اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها، وبركتها وأجرها وعتقها، واجعل لنا دعوة لا ترد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد، واكتبنا فيها من عتقائك من النار يا رب العالمين»، وكما جاء في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي).

أدعية مستحبة لبلوغ ليلة القدر

ومن الأدعية المستحبة لبلوغ ليلة القدر «اللهم إنا نسألك في هذا الشهر العظيم أنْ تبلغنا على خير ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم أعنّا فيها على الذّكر والقيام وحُسن تلاوة القرآن، اللهم لا تحرمنا أجرها وخيرها وفضلها يا رحمن يا رحيم، يا جواد يا كريم، اللهم إنّك أخبرتنا أنّ ليلة القدر خير من ألف شهر؛ فارزقنا يا ربِّ خيرها، اللهم أقدر لنا فيها الخير في ديننا ودنيانا يا قادر يا كريم، اللهم لا تُخرجنا منها إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا رب العالمين».