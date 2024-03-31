عبادات ليلة القدر المستحبة.. منها الصلاة والذكر وقراءة القرآن

ليلة القدر هي ليلة عظيمة مباركة، خصّها الله تعالى بمزايا وفضائل لا حصر لها، فهي خير من ألف شهر، وهناك عبادات في ليلة القدر التي يستحب القيام بها في الأيام المباركة، ومن فضائلها مغفرة الذنوب، فمن قامها إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، وتتنزل فيها الملائكة والروح برحمة الله وسلامه، وأنزل الله تعالى فيها القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتُنزل فيها السكينة والرحمة والسلام حتى مطلع الفجر.

أهم عبادات ليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه يجب على المسلمين ممارسة عبادات ليلة القدر، ومنها الاجتهاد في الحصول على خير هذه الليلة؛ فمن حُرِمَ خيرها فقد حُرِمَ الخير كله.

ونصحت «الإفتاء» في ليلة القدر بالإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب النصر من الله على النفس والهوى والشيطان.

وأوضحت أنه من عبادات ليلة القدر التي التي يمكن القيام بها الصلاة، فقيام الليل والدعاء والتضرع إلى الله تعالى من خير الأمور، والإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار من الذنوب، وإخراج الصدقات ابتغاء وجه الله تعالى، وملازمة المسجد للعبادة والدعاء.

علامات ليلة القدر

ومن علامات ليلة القدر: تكون ليلة هادئة وساكنة، لا يُسمع فيها نباح الكلاب، وتكون السماء صافية ونورها ساطع، وبرودة الطقس، والشعور بالراحة والسكينة والطمأنينة.

فضل ليلة القدر

ومن فضل ليلة القدر، أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الكريم، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، وخصّ الله تعالى ليلة القدر بالبركة، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ»، وتُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، قال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، وقد ميّز الله العبادة فيها دون باقي الليالي، قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، وتتنزّل الملائكة في ليلة القدر لتحفّ المسلمين، وتملأ الأرض بالخير والرحمة والمغفرة، قال تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ»، كما تكون خالية من الشّر، وتكثر فيها الطاعة والخير، فهي سلام من الأذى كلّه، قال تعالى: «سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

دعاء ليلة القدر

ومن الأدعية المنتشرة ضمن أدعية ليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم- عندما سُئل عن أفضل الدعاء في ليلة القدر قال: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، وهذا وفق ما رُوي عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي».