نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتضمن دعاء في الليلة الوترية من أواخر شهر رمضان الكريم.

حلا شيحة تنصح جمهورها بالدعاء في ليلة القدر

وجاء الدعاء الذي نشرته «شيحة» عن ليلة القدر: «سُميت ليلة القدر، لأن أقدارنا يُمكن أن تتغير فيها يارب بلغنا إياها وأرزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيك، اللهم اجعل لنافيها دعوة مُستجابة وأسعد فيها لأهلي وأحبابي وحقق لنا في هذه الليلة ما تتمناه قلوبنا، اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال».

حلا شيحة تشارك في مسلسل إمبراطورية ميم

وتشارك الفنانة حلا شيحة بمسلسل إمبراطورية ميم، في شهر رمضان، من بطولة الفنان خالد النبوي، ونور خالد النبوي، ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبوالمجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، ويجب عليه أن يختار بين الفتاة التي يُكن لها مشاعر الحب، وأبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.