في الوقت الذي قد لا يستطيع فيه بعض المتابعين مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل الحشاشين في موعد عرضها الأول، تتيح شبكة قنوات DMC لجمهورها مشاهدة الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم بعد عرضها.

وكشفت شبكة DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 21، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة على قناة DMC دراما.

قبل بدء موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 21، يستطيع الجمهور مشاهدة الحلقة طوال اليوم على منصة WATCH IT الإلكترونية، وذلك قبل موعد العرض التلفزيوني للحلقة بساعتين، وتكون متاحة لمشتركي المنصة منذ الساعة 7:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 21

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 21 فور إذاعة الحلقة للمرة الأولى الساعة 9:15 مساءً، وتكون متاحة على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى 4 مواعيد أخرى على مدار اليوم، تبدأ على قناة DMC الساعة 1:45 صباحًا، ثم الساعة 6:30 صباحًا على قناة DMC دراما، وتعاد على القناة نفسها الساعة 1:30 ظهرًا، أمّا الإعادة الأخيرة على DMC فتكون الساعة 4:15 عصرًا.