من روسيا إلى السويد.. حالة اهتمام عالمي بمسلسل الحشاشين

يحظى مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي باهتمام واسع لا يقتصر على المستوى المحلي والإقليمي، بل يتخطاه إلى المستوى العالمي، وقد نشر مؤلف المسلسل الكاتب عبد الرحيم كمال حوارًا على حسابه بموقع «فيسبوك» حول المسلسل على القناة السويدية الأولى، وتتصدره صورة الفنان كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح التي يجسدها في المسلسل.

ومنذ بداية موسم الدراما الرمضانية حقق مسلسل الحشاشين صدى واسعًا على المستوى العالمي، بداية من عرض المسلسل في مجموعة كبيرة من الدول حول العالم من بينها روسيا، وتمّت ترجمته أيضًا إلى اللغة الفارسية وعرضه على عدد من المواقع الإلكترونية الإيرانية.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

يعود مسلسل الحشاشين إلى القرن الحادي عشر الميلادي، ويلقي الضوء على شخصية حسن الصباح، ودوره المؤثر في تغيير موازين القوى في العالم آنذاك، من خلال جماعته المعروفة باسم الفدائيين، بعدما اتخذ من قلعة آلموت مقرًا له ولجماعته، مستخدمًا إياهم في تنفيذ اغتيالات ضد شخصيات سياسية بارزة في ذلك الوقت لخدمة أهدافه الدنيئة، وتُعتبر تلك الجماعة النواة الأولى لأفكار الجماعات الإرهابية التي تستغل الدين كستار لأفعالها الإجرامية.

ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، أحمد عبد الوهاب، سارة الشامي، إسلام جمال وعمر الشناوي، بالإضافة إلى نضال الشافعي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.