مجموعة كبيرة من المفاجآت والأحداث ينتظرها الجمهور خلال الحلقة المٌقبلة من الملحمة التاريخية الحشاشين، لكشفت شبكة قنوات DMC التي تعرض المسلسل حصريا على شاشتها عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 21، التي من المقرر أن تتضمن العديد من الأحداث خاصة بعد النهاية المُشوقة التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 21

قبل أن تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 21، تذاع الحلقة على منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 21

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان

تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 21 الساعة التاسعة والربع مساء، كما تعرض للمرة الثانية على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد الحلقة على قناة DMC الساعة الثانية إلاً ربع من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة الرابعة والربع مساء.