أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الحجز الإلكتروني للطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة غدا الاثنين، ولمدة شهرين، وذلك لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن» بنظام الطرح الدائم.

يهدف هذا الطرح إلى القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، وتوفير الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص بشكل مباشر ودون أي سماسرة.

طرح 1747 قطعة أرض سكنية

وأوضح الجزار أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://reserve.newcities.gov.eg.

يهدف ذلك إلى توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

الطرح الرابع يضم 1747 قطعة أرض

وأشار الوزير إلى أن الطرح الرابع يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدن (6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة غرب أسيوط - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة)، بالإضافة إلى 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة).

خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة

وأضاف وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمراني، أن الراغب في الحجز يتبع الآتي:

- إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)

- استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

- اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

- استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الإستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ثم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

- إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، ويجرى الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوما على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي يجرى الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.

قيمة مقدم حجز القطع المتوسطة

وأكد عباس أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الإستكمال) ستظل محجوبة لحين إنتهاء فترة الحجز، وفور إنتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدا لإطلاق الحجز التالي.