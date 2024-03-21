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دراما المتحدة

رئيس البرلمان العربي: نصر العاشر من رمضان أعاد للأمة عزتها وكرامتها

كتب:

يسرا البسيوني
12:12 ص | الخميس 21 مارس 2024
البرلمان العربي

البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا وجيشا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال العسومي إن الجيش المصري العظيم قدم تضحيات عظيمة خلال حرب العاشر من رمضان استعاد خلالها جزءا غاليا من أرض الوطن هي سيناء، مؤكدا أنها ملحمة تاريخية صنع خلالها الجيش المصري المعجزات وأعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يرحم شهداء النصر، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

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