«التعليم» تنظم تدريبا للإخصائيين على أساليب التعامل الحديثة مع الطلاب

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامجًا جديدًا للإخصائيين الاجتماعيين تحت شعار «دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية»، لرفع مستوى الوعي لدى الإخصائيين الاجتماعيين بأهمية غرس القيم الإنسانية والحفاظ على الهوية المصرية، والتطوير في أداء العمل لمواكبة المستحدثات التكنولوجية.

تنمية مهارات أخصائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها أن البرنامج يتضمن تقييم أنشطة أخصائي الصحافة المثالي للعام الدراسي وفقاً للأهداف التالية:

- إذكاء روح المنافسة العلمية والعملية بين أخصائي الصحافة.

- تنمية مهارات أخصائي الصحافة في البحث والتطوير في أداء العمل الإعلامي التربوي.

- تبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين أخصائي الصحافة.

- التقييم والتقويم المستمر لأداء عمل أخصائي الصحافة.

- المستفيدون من البرنامج: جميع أخصائي الصحافة بالمراحل التعليمية الثلاثة على مستوى الجمهورية، التنفيذ خلال الفترة من 13 مايو وحتى 15 من نفس الشهر بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة.

خطوات التنفيذ

على المستوى المحلي

- تطرح المسابقة من خلال التوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي، للتنفيذ على المستوى المحلى للإدارات التابعة.

- تشكل لجان للتحكيم والتقييم على مستوى كل من الإدارة المديرية، لتحكيم وتقييم أنشطة وأعمال أخصائي الصحافة المشاركين، وفقا لاستمارة التحكيم المرفقة لتصعيد الأخصائي الفائز بالمركز الأول الذي يمثل المديرية في التصفيات النهائية على المستوى الجمهوري، ويصرف لأعضاء اللجان المكافاة المستحقة 400 جنية لكل عضو كفئة مقطوعة، طبقا للمادة 74 من القانون 81 لسنة 2016 من الموارد المالية المحلية المتاحة.

- منح أخصائي الصحافة الفائز بالمركز الأول على مستوي كل من الإدارة/ المديرية حافز فوز500 جنيه، خصما من الموارد المالية المتاحة إدارة / مديرية.

- تقوم المديرية / الإدارة بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز والإشراف على البرنامج على النحو التالي: 100 جنيه لدرجة وكيل الوزارة، و95 جنيه لدرجة مدير عام كبير، و 10 جنيهات للدرجة الأولى، و85 جنيها للدرجة الثانية، و80 جنيها للدرجة الثالثة وما دونها، و50 جنيها لعامل الخدمات المعاونة وذلك عن اليوم الواحد، ووفقا للأيام الفعلية للإعداد والتجهيز، والإشراف في البرنامج، على أن تصرف المكافأة المستحقة لهم خصما من الموارد المحلية المتاحة المديرية الإدارة المدرسة.

- انتقالات المشاركين في البرنامج: تتحمل الإدارة التعليمية تكاليف سفر أخصائي الصحافة المشارك في البرنامج، من مقر المديرية إلى مقر تنفيذ البرنامج والعودة، خصما من مواردها المحلية المتاحة.

على المستوى الجمهورية: ينظم برنامجا لتقييم وتحكيم أنشطة أخصائي الصحافة الفائز بالمركز الأول (أخصائي واحد فقط عن المراحل التعليمية الثلاثة بكل مديرية تعليمية للتحكيم فيما بينهم)

- تمنح الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية شهادات تقدير الأخصائي الصحافة المشارك في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية حوافز الفائزين على المستوى الجمهوري.

- تمنح الإدارة الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى على المستوى الجمهوري حوافز نقدية، تصرف من حساب الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.