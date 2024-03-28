«التعليم» تحدد مواعيد برامج تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين

وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن برامج تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين ومواعيد لدخول على الموقع ومنصة المعلم لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين مجتمعات التعلم المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، والمقرر أن تبدأ في الفترة من 17 إبريل إلى 23 مايو.

برامج تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين ومواعيد

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها على اتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم لبرامج تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين طبقا للإعلان، مع ضرورة التنبيه بالالتزام بالدخول في المواعيد المحددة قرين كل مديرية على النحو الموضح، موضحة أنه سوف يتم مخاطبة المديريات تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية.

مواعيد برامج تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مواعيد برامج تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات الموضحة على النحو التالي:

- من 17 أبريل المقبل حتى 23 من نفس الشهر: محافظات «القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - الدقهلية».

- من 24 أبريل حتى 4 مايو 2024 «القليوبية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية».

- من 5 حتى 16 مايو 2024: محافظات «البحيرة - الإسماعيلية - الجيزة - بني سويف - الفيوم المنيا - أسيوط».

- من 17 حتى 23 مايو المقبل: محافظات «سوهاج قنا - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر».

كما طالبت بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس التابعة للمديريات وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالفئة المستهدفة والمواعيد المحددة لها لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.

وأوضحت، أنه يأتي في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتنفيذا لخطة العمل الواردة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية بشأن تنفيذ تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة «معلم أول أ» فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2024/2023.