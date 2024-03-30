رئيسا جامعتي القاهرة وأسيوط يعزيان وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

تقدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بخالص العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الكريم.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

جامعة أسيوط تنعي الفقيد

كما نعت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوفاة شقيق الدكتور عاشور أحمد عاشور، والذي توفي صباح اليوم السبت.

وأعرب الدكتور المنشاوي، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.