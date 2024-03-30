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دراما المتحدة

رئيسا جامعتي القاهرة وأسيوط يعزيان وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

كتب:

أحمد أبوضيف
02:00 م | السبت 30 مارس 2024
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

تقدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بخالص العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الكريم.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

جامعة أسيوط تنعي الفقيد

كما نعت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوفاة شقيق الدكتور عاشور أحمد عاشور، والذي توفي صباح اليوم السبت.

وأعرب الدكتور المنشاوي، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.