رئيس قطاع الإنتاج بـ«المتحدة»: بدأنا التحضير لدراما رمضان 2025 منذ شهرين

كشف الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بدء التحضير لموسم دراما رمضان المقبل 2025.

الشركة المتحدة بدأت التحضير لموسم رمضان 2024

وقال عماد ربيع، خلال ندوة بجريدة «الوطن»، إن القطاع يعمل منذ أكثر من شهرين ماضيين على تنفيذ خريطة دراما رمضان 2025، ويوجد جهد كبير، سواء من علا الشافعي، رئيس لجنة الدراما بالشركة المتحدة وكل فريق العمل.

موسم متنوع من الشركة المتحدة

وقدمت الشركة المتحدة موسما متنوعا ومختلفا خلال موسم دراما رمضان الجاري، من خلال إنتاج عمل درامي ضخم هو مسلسل الحشاشين، والذي تدور أحداثه في إطار تاريخي في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وسامي الشيخ، وسوزان نجم الدين، وسارة الشامي، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.