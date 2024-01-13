عماد ربيع: مسلسل «وبينا ميعاد» يعبر عن الأسرة المصرية

كشف عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن حرص الشركة على تقديم محتوى فني مميز يجذب الجمهور ويحافظ على القيمة المجتمعية، لافتاً إلى أنها معادلة صعبة ولكن تم تحقيقها بنجاح كبير.

«وبينا ميعاد» يناقش العديد من القضايا الاجتماعية

واضاف «ربيع»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل «وبينا ميعاد»، يقدم العديد من القضايا الاجتماعية، ذات صلة قوية بالمجتمع المصري، ويعبر عن الأسر المصرية، سواء جيل الشباب أو الكبار من الآباء والأبناء.

أحداث وأبطال مسلسل «وبينا ميعاد»

تدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد» فى إطار اجتماعي تشويقي، حول المشكلات والقضايا الاجتماعية، بشكل معاصر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وبسمة، وعدد كبير من الشباب وآخرين، من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج ابراهيم حمودة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.