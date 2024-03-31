الدلتا الجديدة مشروع عملاق لحماية الأمن الغذائي.. يوفر 5 ملايين فرصة عمل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتوفير الاحتياجات اللازمة لمشروع الدلتا الجديدة وذلك لزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي، مؤكدا أنه عصب أساسي للاقتصاد المصري.

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن «الدلتا الجديدة» يشمل مشروعين وهما مستقبل مصر، ومشروع جنوب محور الضبعة، ويقعان على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة الجديد»، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق ويبعد 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.

2.2 مليون فدان مساحة مشروع الدلتا الجديدة

ويقع المشروع على مساحة هائلة تصل إلى 2.2 مليون فدان، وتم الانتهاء من استزراع مساحة 350 ألف فدان منها، وذلك عن طريق استغلال المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تم تقسيم التراكيب المحصولية للمشروع بنسبة 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية، كما تم وضع نسبة 30% لاستغلال المشروع في مشروعات تصنيعية.

ويهدف المشروع لزيادة الناتج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد منها حيث تستورد مصر ما يقرب من 52% من استهلاكها من القمح، كما يدعم المشروع الأمن الغذائي المصري بتوفير الخضروات الأساسية لتكون في متناول المستهلك، فضلًا عن تصدير الفائض منه للخارج.

استيعاب الزيادة السكانية بمحافظات الدلتا

ويقع مشروع الدلتا في موقع فريد فهو ملاصق للدلتا القديمة من ناحية الغرب، ويقع مباشرة على محور الضبعة الجديد، الذي يربط دلتا النيل القديمة بالموانئ البحرية بشكل مباشر، كما يجاور المشروع محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، وهو ما يعد امتدادا طبيعيا لتلك المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية والتدفقات الاستثمارية المحلية منها، وسلة غذاء رئيسي للمنتجعات السياحية الواعدة بالساحل الشمالي.

ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، يستهدف المشروع توفير ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام المقبل، واستيعاب الزيادة السكانية في الوادي والدلتا لتخفيف التكدس السكاني بهما، فضلا عن توطين الصناعات التي تقوم على الزراعة والصناعات التحويلية والاستفادة من محور الضبعة في تعزيز التجارة الخارجية من الخضر والسلع الزراعية نصف الجافة والجافة القابلة للتصدير.

وفقا لوزارة الموارد المائية والري، فإن المشروع يحتاج بين 12.5 مليون إلى 15 مليون متر مكعب يومي، يتم العمل على توفيرها عبر مسار خط نقل لمياه الصرف الزراعي، لتنقيتها عبر محطة الحمام العملاقة، بالإضافة للمياه الجوفية التي تعتمد على خزان الحجر الرملي النوبي العملاق الذي يمتد بطول وعرض الصحراء الغربية.

محاصيل نجحت زراعتها بالدلتا الجديدة

أما أبرز المحاصيل الاستراتيجية التي نجحت زراعتها في الدلتا الجديدى، وفقا لمركز البحوث الزراعية، فهي الذرة والقمح والبنجر والنباتات الطبية والزيتية، ومن المستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج والكينوا.