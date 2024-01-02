وزير الري عن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي: يعتمد على التكنولوجيا الحديثة

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والتابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والواقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في غرب الدلتا.

وقال الوزير إن المشروع يعد نموذجا ناجحا للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة، ما يحافظ على البيئة، ورفع العائد الاقتصادي للزراعة، مشيرا إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه.

إنتاجية مرتفعة

مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تزرع محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة، بتقنية الزراعة الحيوية أي بدون استخدام الكيماويات.

تسميد التربة الزراعية

وتستخدم المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة بعد إعادة تدويرها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة، وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية، ويجرى تجربة زراعة بعض المحاصيل باستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد، وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول.